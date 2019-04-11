Аваков розпорядився запобігти можливим фальсифікаціям на користь Порошенка, - ЗМІ



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Очільник МВС Арсен Аваков Фото: mvs.gov.ua

Як повідомило джерело РБК-Україна з оточення очільника МВС, можливі спроби команди президента фальсифікувати вибори будуть жорстко припинятися поліцією, а відповідні вказівки вже надійшли

Спроби фальсифікації виборів 2019 на користь чинного президента Петра Порошенка будуть жорстко припинятися поліцією. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело з оточення Авакова.

Як повідомило джерело, можливі спроби команди президента фальсифікувати вибори будуть жорстко припинятися поліцією, а відповідні вказівки вже надійшли.

«Так і зараз в принципі не можна так грубо робити, як у 2004 році, наприклад. У всіх є смартфони, соцмережі, стріми, будь-які порушення спостерігатиме вся країна», - зазначило джерело.

При цьому він дає зрозуміти, що для команди Авакова можливе президентство Володимира Зеленського точно не є трагедією, і співпраця з ним цілком можлива.

Нагадаємо, після першого туру виборів повідомлялося про спробу фальсифікації результатів в Донецькій області. Члени територіальної виборчої комісії у Мангуші заявили про те, що передані ЦВК протоколи не збігалися з інформацією на сайті Центрвиборчкому. Зокрема, різниця на користь одного з кандидатів була збільшена нібито у дев’ять разів.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).