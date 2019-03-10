Порошенко: Будапештський меморандум - помилка, потрібна високоточна ракетна зброя



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За словами президента, Україна більше не має наміру повторювати помилки Будапештського меморандуму

Порошенко підкреслив, що високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії «зробить агресора стриманішим, а оборону – надійнішою»

Україна позбулася деяких обмежень щодо дальності польоту ракет і планує розвивати високоточну ракетну зброю.

Про це під час засідання Ради національного розвитку заявив президент України Петро Порошенко.

«Нас більше не пов'язують жодні обмеження ні за дальністю польоту наших ракет, ні за їхньою потужністю - нехай ворог про це теж знає. Нам потрібна високоточна ракетна зброя, і повторювати помилки Будапештського меморандуму ми більше не маємо наміру», - сказав він.

Порошенко підкреслив, що високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії «зробить агресора стриманішим, а оборону – надійнішою».

Він нагадав, що Росія припинила участь у ракетному договорі ДРСМД, а США вийшли з нього.

«Ми теж позбулися певних обмежень і зобов'язань, яких дотримувалися раніше», - резюмував він.

Напередодні президент підтвердив наміри України створювати ракетне озброєння.

Цього тижня у МЗС заявили, що Україна залишає за собою право на створення ракетних систем, необхідних для забезпечення обороноздатності.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обгрунтованим.

Нагадаємо, 5 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ щодо припинення участі російської сторони в Договорі про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).

Як повідомлялось, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети. Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності . За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.