  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Зеленський вже зібрався у гості до Макрона

    • Розсилка
    Зеленський заявив, що захоплюється Макроном - Зеленський вже зібрався у гості до Макрона
    Зеленський заявив, що захоплюється Макроном

    Зеленський попросив передати президенту Франції, що не проти подивитися на Ейфелеву вежу у перерві між двома турами виборів

    Кандидат у президенти Володимир Зеленський захоплюється президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він сказав в інтерв’ю французькому філософу, письменнику і політичному журналісту Бернару-Анрі Леві для статті «Дві години з Володимиром Зеленським   французькому щотижневому журналу Le Point.

    Читайте також

    Зеленський зазначив, що «не має нічого спільного ні з Колюшем (представник крайніх правих у Франції – ред.), ні з ким – небуть іншим».

    «Ким я захоплююся, так це Макроном. І, більше того, ми народилися в один рік!», - сказав він Леві.

    Зеленський навіть попросив журналіста передати президенту Франції повідомлення:

    «Я не проти зробити перерву між двома турами і побачити Єйфелеву вежу».

    Після цього французький журналіст вирішив, що «Зеленський виглядає краще, ніж його карикатура і, можливо, не є популістом».

    Нагадаємо, 5 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський опублікував результати аналізів на алкогольну та наркотичну залежність. Проте інтернет-користувачі і журналісти помітили, що спочатку було опубліковано документ із датою відбору біоматеріалів 2 квітня, а через кілька хвилин - ідентичний документ із датою 5 квітня.

    Раніше у Зеленського заявили, що в його крові наркотиків не знайшли. 

    Також нагадаємо, що у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу. 

    Читайте більше: Зеленський пообіцяв розсмішити Путіна 
    Що робити, якщо переможе «Зе» 
    Кандидат Зеленський. Якою мовою думає, до якої церкви ходить, якої звички хоче позбутися 
    Дружина Зеленського попередила виборців: Володимир − це не Голобородько однозначно! 
    Чи знають виборці Зеленського, що…

     

     

     

     

    Читайте також
    Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон дружина журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ