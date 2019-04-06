Зеленський вже зібрався у гості до Макрона



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Зеленський заявив, що захоплюється Макроном

Зеленський попросив передати президенту Франції, що не проти подивитися на Ейфелеву вежу у перерві між двома турами виборів

Кандидат у президенти Володимир Зеленський захоплюється президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він сказав в інтерв’ю французькому філософу, письменнику і політичному журналісту Бернару-Анрі Леві для статті «Дві години з Володимиром Зеленським французькому щотижневому журналу Le Point.

Зеленський зазначив, що «не має нічого спільного ні з Колюшем (представник крайніх правих у Франції – ред.), ні з ким – небуть іншим».

«Ким я захоплююся, так це Макроном. І, більше того, ми народилися в один рік!», - сказав він Леві.

Зеленський навіть попросив журналіста передати президенту Франції повідомлення:

«Я не проти зробити перерву між двома турами і побачити Єйфелеву вежу».

Після цього французький журналіст вирішив, що «Зеленський виглядає краще, ніж його карикатура і, можливо, не є популістом».

Нагадаємо, 5 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський опублікував результати аналізів на алкогольну та наркотичну залежність. Проте інтернет-користувачі і журналісти помітили, що спочатку було опубліковано документ із датою відбору біоматеріалів 2 квітня, а через кілька хвилин - ідентичний документ із датою 5 квітня.

Раніше у Зеленського заявили, що в його крові наркотиків не знайшли.

Також нагадаємо, що у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу.

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