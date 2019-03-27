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    Порошенко каже, що у Путіна є план щодо зриву виборів в Україні

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    Порошенко каже, що у Путіна є план щодо зриву виборів в Україні

    Порошенко зауважив, що стан готовності наших збройних сил значно підвищить ціну, яку доведеться заплатити агресору

    Президент України Петро Порошенко заявив, що Президент РФ Володимир Путін намагатиметься організувати рухи радикалів, щоб зірвати вибори в Україні, але в нього нічого не вийде.

    Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова« на телеканалі ICTV 26 березня.

    «Він (Путін - ред) робитиме все можливе, щоб перешкодити нашому шляху вперед, буде намагатися дестабілізувати внутрішню ситуацію, організувати рухи радикалів, які зроблять все можливе, щоб зірвати вибори, щоб на виборах пролилася кров. Але пане Путін, нічого у вас не вийде. Ми зупинили вас у 2014 році, зупинемо і зараз«, - сказав Порошенко.

    Він зауважив, що стан готовності наших збройних сил значно підвищить ціну, яку доведеться заплатити агресору за «можливу авантюру у вигляді продовження вторгнення на сувуренну територію України окупційних іноземних військ«.
    вибори Путін президент
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