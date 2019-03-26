Порошенко назвав кількість військових, загиблих у війні з Росією



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Порошенко наголосив, що за Українську державу віддали життя десятки тисяч загиблих на Донбасі цивільних громадян

За час російської агресії проти України загинуло 2959 українських військовослужбовців.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Ціна, яку заплатили за те, щоб ми мали можливість будувати державу, занадто висока. 2959 воїнів віддали своє життя для того, щоб ми зараз мали можливість боронити і будувати Україну», – підкреслив президент.

Крім того, Порошенко наголосив, що за Українську державу віддали життя Герої Небесної сотні та десятки тисяч загиблих на Донбасі цивільних громадян.

«Ми аж ніяк не маємо про це забувати. І ми маємо надзвичайно підходити до того вибору, який зараз стоїть перед Україною», – додав Порошенко.