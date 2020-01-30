У справі про вбивство Шеремета має бути зібрано додаткові докази, - Рябошапка



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Руслан Рябошапка уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у справі про вбивство Шеремета залежатимуть від того, у який спосіб ці вказівки буде виконано, чи буде зібрано додаткові докази

Генпрокурор звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази мають збирати і згодом

Для передання до суду справи за обвинуваченням виконавців та організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази, вважає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Мені здається, що наразі має бути зібрано додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо», - сказав Рябошапка в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Генпрокурор звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази мають збирати і згодом.

«Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують провину цих людей, - а ми маємо рухатися в обох напрямках - підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Будемо стежити за виконанням цих вказівок», - наголосив Рябошапка.

Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі залежатимуть від того, у який спосіб ці вказівки буде виконано, чи буде зібрано додаткові докази.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна вийти на замовників цього злочину, Рябошапка сказав: «Це наше завдання - рухатися далі й встановити людей, які не лише організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, - без цього розслідування буде неповноцінним».

Як повідомлялось, слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета попросять Офіс генерального прокурора України продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження ще на чотири місяці – до червня 2020 року, заявив прокурор Сергій Зузак. За його словами, для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі експерименти, допити тощо.

Як повідомлялось, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Водночас адвокати Антоненка, посилаючись на документ, який вони мають у своєму розпорядженні, повідомили, що його зріст 180 см.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

24 січня Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.



