Під час виступу Порошенка в Авдіївці знепритомніла жінка-військовослужбовець (відео)



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Згодом дівчина опритомніла і повернулася у стрій Скріншот з відео: 112.ua

Військову одразу підхопили ті, хто стояв поруч, і віднесли у бік, щоб надати першу медичну допомогу. Порошенко припинив промову і підійшов до дівчини

Під час виступу президента України Петра Порошенка в Авдіївці Донецької області дівчина-військовослужбовець, яка стояла біля президента, втратила свідомість. Трансляцію виступу Порошенка вів телеканал «112 Україна».

Військову одразу підхопили ті, хто стояв поруч, і віднесли у бік, щоб надати першу медичну допомогу. Порошенко припинив промову і відійшов до бійця.

Потім він повернувся до трибуни, обернувся і наказав по-російськи: «Зімкнути стрій». А в мікрофон додав: «І так буває».

Згодом дівчина опритомніла і знову повернулася у стрій, президент потиснув їй руку.

Це вже шостий випадок, коли солдати непритомніють поруч з президентом. Перший раз це сталося на інавгурації Порошенка. Ще один знаковий випадок стався під час параду на День Незалежності у центрі Києва.