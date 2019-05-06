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    Під час виступу Порошенка в Авдіївці знепритомніла жінка-військовослужбовець (відео)

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    Згодом дівчина опритомніла і повернулася у стрій - Під час виступу Порошенка в Авдіївці знепритомніла жінка-військовослужбовець (відео)
    Згодом дівчина опритомніла і повернулася у стрій
    Скріншот з відео: 112.ua

    Військову одразу підхопили ті, хто стояв поруч, і віднесли у бік, щоб надати першу медичну допомогу. Порошенко припинив промову і підійшов до дівчини

    Під час виступу президента України Петра Порошенка в Авдіївці Донецької області дівчина-військовослужбовець, яка стояла біля президента, втратила свідомість. Трансляцію виступу Порошенка вів телеканал «112 Україна».

    Військову одразу підхопили ті, хто стояв поруч, і віднесли у бік, щоб надати першу медичну допомогу. Порошенко припинив промову і відійшов до бійця. 

    Потім він повернувся до трибуни, обернувся і наказав по-російськи: «Зімкнути стрій». А в мікрофон додав: «І так буває».

    Згодом дівчина опритомніла і знову повернулася у стрій, президент потиснув їй руку.

    Це вже шостий випадок, коли солдати непритомніють поруч з президентом. Перший раз це сталося на інавгурації Порошенка. Ще один знаковий випадок стався під час параду на День Незалежності у центрі Києва.

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