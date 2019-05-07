Бізнес-партнер Зеленського розкрив подробиці зустрічі з Порошенком



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Шефір підкреслив, що під час розмови з Порошенком було обговорено питання можливої президентської кампанії

Бізнес-партнер переможця президентських виборів Володимира Зеленського Сергій Шефір розповів про подробиці зустрічі з Петром Порошенком у 2018 році.

Про це він розповів в інтерв'ю theБабель.

«На зустріч ми поїхали вдвох, а причина: нам почали в прямому сенсі погрожувати, що для нас закритий палац «Україна» — ми не можемо там знімати. До зйомок концерту «Кварталу» тоді залишалися два-три дні. Всі розводили руками, і ми сказали, що давайте тоді зустріч із тим, хто може вирішити питання. І нас привели в АП», — зазначив він.

Також Шефір підкреслив, що під час розмови було обговорено питання можливої президентської кампанії.

«Ми просто поговорили на різні теми: як справи, як живете, що у вас за проблема? Сказали, що ось така проблема. Він відповів, що це не проблема, це дисконект якийсь. Ну а далі були питання: «Які плани на життя? Я чув, ти думаєш іти? Мені здається, що тобі це не потрібно. Маленькі зарплати, часу немає, сім'ї не бачиш, ти ж популярний, тебе перестануть любити, всі будуть ненавидіти, ти втратиш рейтинги, навіщо тобі воно треба? «Володимир сказав: «Я думаю, але не знаю поки». Порошенко сказав: «Ти мене почув, ось подумай», — додав він.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбувся другий тур голосування на чергових виборах президента України. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко - 24,45%.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.