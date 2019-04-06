«Порошенко не віддасть владу». Скандальний журналіст озвучив несподівані сценарії другого туру



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Журналіст Володимир Бойко

«Хочу розчарувати прихильників Зеленського». Бойко запропонував кілька варіантів розвитку подій

Президент Петро Порошенко не збирається віддавати владу. Таку думку у себе на сторінці у Facebook висловив журналіст Володимир Бойко.

«Хочу розчарувати прихильників Володимира Зеленського, які вважають, що в Петра Порошенка навіть теоретично немає жодних шансів залишитись на посаді президента. По-перше, вони взагалі неправильно ставлять питання – йдеться не про виграш чи програш на виборах, а про те, чи віддасть Порошенко владу», - зазначив він.

По-друге, на думку журналіста, «припинити нинішнє політичне шапіто зовсім нескладно – для цього Порошенкові достатньо після 8 квітня заявити, що він відмовляється брати участь у повторному голосуванні (причини цього йому розпише Олег Медведєв (політтехнолог, спікер виборчого штабу Порошенка, - «Главком») – мовляв, не хочу перетворювати історичний процес на фарс, живу інтересами України й не можу дивитись, як маріонетка Коломойського ллє воду на млин ворогів держави й т.п.)». У такому разі, веде далі Бойко, у виборчий бюлетень буде внесено прізвище лише одного кандидата – Володимира Зеленського. Але для того, щоби вибори відбулись, йому доведеться, відповідно до ч.18 ст.85 цього Закону, набрати більше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні.

На думку журналіста, у такому разі для значної частини виборців, які голосували в 1-му турі за інших кандидатів - Тимошенко, Бойка, Вілкула, Смешка, Ляшка і Гриценка - зникає мотивація взагалі йти на дільниці. «Але й значна частина тих, хто віддав голоси за Зеленського, також не братиме участі в голосуванні – для них головним було не дати шанс Порошенкові. Не кажучи вже про те, що для походу на дільниці будуть мобілізовані всі штатні та позаштатні порохоботи й так звана інтелігенція на чолі з Дмитром Корчинським», - роз’яснює журналіст.

Бойко зазначив, що водночас відкриються широченні можливості для фальсифікацій: група підтримки Зеленського не має такого адміністративного ресурсу, щоби охопити всі виборчі дільниці України.

«Урешті-решт, Зеленський у 2-му турі набере менше 50% голосів, ЦВК оголосить президентські вибори такими, що не відбулись, і все почнеться по новій: проголошення нової кампанії по виборах президента України», - зазначив Бойко і додав: щоправда, є варіант як не допустити такого розвитку подій – треба, щоби не пізніше 8 квітня з виборів знявся сам Зеленський. У такому разі замість нього у виборчий бюлетень на повторне голосування 21 квітня буде включена Юлія Тимошенко – як кандидат у президенти, що посів третє місце. «І тоді шансів у Петра Олексійовича не буде точно», - підкреслив журналіст.