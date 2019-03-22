Порошенко звернувся до священиків, щоб вони закликали українців провести вибори без насильства



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Петро Порошенко вважає, що заклик до злагоди варто доповнити молитвами за перемогу, мир і єдність в Україні

«Ваш заклик до суспільної згоди обов'язково буде почутий», - зазначив президент

Українські церкви повинні вплинути на проведення виборів без насильства. Про це на зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков заявив президент Петро Порошенко.

Як зазначається, на зустрічі Порошенко попросив Всеукраїнську раду церков звернутися із закликом до українців.

«Ваш заклик до суспільної згоди обов'язково буде почутий. Цей заклик міг би бути доповнений молитвами за перемогу, мир і єдність в Україні», - зазначив він.

Натомість Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав підкреслив, що УГКЦ раніше разом з українськими волонтерами і добровольцями сказала «ні насильству під час виборів».

«Справді, це нас турбує. Що є прояви агресії, прояви ненависті, протистояння, яке хтось хоче спроектувати в лоно українського суспільства. Але можливо ті, яким найбільше довіряє сьогодні український народ – армія, волонтери, церкви і релігійні організації – ми разом скажемо: ні насильству», - підкреслив Святослав.

Нагадаємо, раніше Порошенко домовився з керівництвом Європейського союзу разом протистояти втручанню у вибори.

Відзначимо, американський інститут громадської думки (Інститут Геллапа) провів дослідження, згідно з яким Україна йде на вибори 2019 з найменшим рівнем довіри влади.