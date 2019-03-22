Порошенко прийшов на форум медиків



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За словами президента, у селах спроектовано 517 нових енергоефективних амбулаторій

Президент повідомив, що за його ініціативи минулого року стартував проект «Сільська медицина», розвиток якої отримав надійне фінансове забезпечення

Президент Петро Порошенко визнав, що у більшості областей ФАПи знаходяться у малопристосованих приміщеннях, їхній стан жахливий.

Про це глава держави сказав на форумі медиків, який 22 березня проходить в Українському домі у Києві.

«Лише 28% цих закладів станом на минулий рік мали водозабезпечення. Лише у 18% були санвузли. 74% ФАПів потребували доукомплектації. Майже чверть сільських амбулаторій - капітального ремонту», - повідомив Порошенко.

Президент повідомив, що за його ініціативи минулого року стартував проект «Сільська медицина», розвиток якої отримав надійне фінансове забезпечення. «Це стало можливим завдяки професійним діям Генпрокуратури щодо повернення до державного бюджету конфіскованих коштів, що були викрадені Януковичем», - зазначив Порошенко.

«Як перший результат, у селах спроектовано 517 нових енергоефективних амбулаторій. Вже будуються 392 з них. 71 об’єкт буде введено в експлуатацію в першому кварталі 2019 року», - повідомив він.

Порошенко додав, що у реформі всієї системи охорони здоров'я пріоритетом була обрана реформа первинної допомоги. «Станом на початок року 97% комунальних закладів охорони здоров’я перейшли на нову модель фінансування, в якій гроші ходять за пацієнтом. І близько 25 млн громадян вже обрали таку модель», - сказав президент.

Він навів приклад, як змінилася зарплата лікарів за останній час.