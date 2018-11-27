В МВФ заявили, що ведення воєнного стану не обмежує співпрацю з Україною



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Йоста Люнгман Фото: imf.org

МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) уважно спостерігають за ситуацією в Україні та сподіваються не невідкладну деескалацію.

Із такою заявою 26 листопада виступив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Ми спостерігаємо за останніми подіями, включно із введенням воєнного стану, і сподіваємося на невідкладну деескалацію поточної ситуації. МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації», - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що запровадження воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

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Джерело: РБК-Україна