Порошенко полетить у США на церемонію прощання з Маккейном



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Петро Порошенко здійснить приватну подорож до США

В Адміністрації президента пояснили, що це — приватна поїздка Порошенка, тож він летить рейсовим літаком

Президент України Петро Порошенко поїде до Сполучених Штатів та відвідає церемонію прощання з сенатором Джоном Маккейном.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Від імені народу України та від себе особисто маю намір віддати останню шану видатній особистості, великому другу України. Незламність його духу мотивує. Його відчуття історичного моменту вражає. Його бачення майбутнього надихає», — заявив Порошенко перед вильотом до Вашингтона.

В Адміністрації президента пояснили, що це — приватна поїздка Порошенка, тож він летить рейсовим літаком.

Раніше повідомлялося, що міський голова Києва Віталій Кличко поїхав до США на прощання з сенатором Джоном Маккейном.

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять для прощання в центральній ротонді Капітолію, а національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона у суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.