Кличко поїхав у США на прощання з Маккейном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мера Києва Віталія Кличка запросили на похорон сенатора Джона Маккейна

Мера Києва до Вашингтона запросили родичі сенатора

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь в заходах із вшанування пам’яті американського сенатора Джона Маккейна, які відбудуться в суботу, 1 вересня, у Вашингтоні. Кличко отримав запрошення від родини Джона Маккейна та Сенату Сполучених Штатів, повідомляє прес-служба мера Києва.

Київський міський голова відвідає Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона, де будуть присутні родина і друзі Маккейна, сенатори і конгресмени, співробітники офісу сенатора, запрошені світові політики. На службі виступлять екс-президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять для прощання в центральній ротонді Капітолію, а національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона у суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.