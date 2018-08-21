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    Порошенко привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам

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    Петро Порошенко - Порошенко привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам
    Петро Порошенко

    Президент побажав українським мусульманам миру, благополуччя та успіхів у всіх звершеннях на благо України

    Президент Петро Порошенко привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам.

    Про це повідомили в прес-службі глави держави.

    «Щиро вітаю вас з Курбан-байрамом - найзнаменнішим ісламським святом, яке надихає творити добро, бути жертовними і милосердними. В українському суспільстві високо цінується внесок мусульманської громади в суспільно-політичне життя нашої держави, її активна патріотична позиція в боротьбі за суверенітет України», – зазначив Порошенко.

    Він побажав українським мусульманам миру, благополуччя та успіхів у всіх звершеннях на благо України.

    Курбан-байрам - щорічне мусульманське свято жертвоприношення, що відзначається 10 числа 12 місяця місячного календаря, об'єднане з хаджем (релігійне паломництво мусульман до Мекки). Відзначається через 70 днів після свята Ураза-байрам.

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