Порошенко привітав Нетаньягу з перемогою на виборах



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Порошенко також зазначив, що очікує на подальшу українсько-ізраїльську співпрацю

Президент України Петро Порошенко привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з перемогою його партії «Лікуд» на парламентських виборах.

Про це Порошенко написав у своєму Twitter.

«Вітаю свого друга Біньяміна Нетаньяху з результатами виборів -2019! Голоси ізраїльтян на парламентських виборах – найкраще підтвердження їхньої підтримки очолюваного Вами уряду!», – наголосив Президент.

Вітаю свого друга @netanyahu з результатами #israelelections2019!

Голоси ізраїльтян на парламентських виборах - найкраще підтвердження їхньої підтримки очолюваного Вами уряду! Очікую на подальшу українсько-ізраїльську співпрацю і високу динаміку політичного діалогу в майбутньому pic.twitter.com/4gcYKbAjwC — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

Петро Порошенко також зазначив, що очікує на подальшу українсько-ізраїльську співпрацю і високу динаміку політичного діалогу.