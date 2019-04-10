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    Порошенко привітав Нетаньягу з перемогою на виборах

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    Порошенко привітав Нетаньягу з перемогою на виборах

    Порошенко також зазначив, що очікує на подальшу українсько-ізраїльську співпрацю

    Президент України Петро Порошенко привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з перемогою його партії «Лікуд» на парламентських виборах.

    Про це Порошенко написав у своєму Twitter.

    «Вітаю свого друга Біньяміна Нетаньяху з результатами виборів -2019! Голоси ізраїльтян на парламентських виборах – найкраще підтвердження їхньої підтримки очолюваного Вами уряду!», – наголосив Президент.

    Петро Порошенко також зазначив, що очікує на подальшу українсько-ізраїльську співпрацю і високу динаміку політичного діалогу. 

    Петро Порошенко Twitter президент
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