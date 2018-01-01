Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Гватемали, Чилі та Мавританії

Сторони обговорили співпрацю у різних сферах

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти в послів Гватемали, Чилі та Мавританії. Про це повідомили у прес-службі українського президента. «Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти в послів іноземних держав (за сумісництвом): Республіки Гватемала - Хосе Франсіско Калі Тсая, Республіки Чилі - Хуліо



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Петро Порошенко та посол Чилі Хуліо Браво

Сторони обговорили співпрацю у різних сферах

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти в послів Гватемали, Чилі та Мавританії.

Про це повідомили у прес-службі українського президента.

«Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти в послів іноземних держав (за сумісництвом): Республіки Гватемала - Хосе Франсіско Калі Тсая, Республіки Чилі - Хуліо Браво, Ісламської Республіки Мавританія - Мухаммеда Махмуда Брахім Хлиля», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі Порошенка з послом Гватемали сторони підкреслили готовність інтенсифікувати роботу із запровадження безвізового режиму між двома країнами.

«У ході бесіди з послом Чилі президент України відзначив важливість поглиблення політичних і ділових контактів між двома державами на всіх рівнях», – додали в адміністрації президента.

У прес-службі додали, що під час бесіди з послом Мавританії було відзначено необхідність активізації політичного діалогу між двома державами.

Нагадаємо, у січні Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану.