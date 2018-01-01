Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану

Сторони обговорили співпрацю у торговельно-економічній сфері

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів трьох іноземних держав Королівства Нідерландів - Едуарда Хукса, Ліванської Республіки - Алі Дахера, Республіки Судан - Мохамеда Еіса Ісмаїла Дахаба. Про це повідомляє прес-служба глави держави. [GALLERY_BLOCK] «Під час зустрічі з послом Королівства Нідерланди Едуардом



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Сторони обговорили співпрацю у торговельно-економічній сфері

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів трьох іноземних держав Королівства Нідерландів - Едуарда Хукса, Ліванської Республіки - Алі Дахера, Республіки Судан - Мохамеда Еіса Ісмаїла Дахаба. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Під час зустрічі з послом Королівства Нідерланди Едуардом Хуксом було відзначено позитивні тенденції у торговельно-економічній та інвестиційній сфері. Співрозмовники обговорили взаємодію у питанні притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу МН17», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було також відзначено необхідність підтримання тісного співробітництва в ООН, зокрема з урахуванням непостійного членства Нідерландів в Раді Безпеки ООН у 2018 році, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України у зв’язку з агресією Росії.

У бесіді з послом Ліванської Республіки Порошенко обговорив перспективи розвитку подальшої взаємодії в торговельно-економічній сфері. Президент України наголосив, що Ліван є важливим торговельним партнером України у Близькосхідному регіоні, окремо відзначивши зростання на 25% українського експорту до цієї країни за останній рік.

У ході розмови з послом Республіки Судан було наголошено на готовності проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами обох країн задля посилення двосторонньої співпраці у торговельно-економічній сфері.