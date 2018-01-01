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    Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану

    Сторони обговорили співпрацю у торговельно-економічній сфері
    Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів трьох іноземних держав Королівства Нідерландів - Едуарда Хукса, Ліванської Республіки - Алі Дахера, Республіки Судан - Мохамеда Еіса Ісмаїла Дахаба. Про це повідомляє прес-служба глави держави. [GALLERY_BLOCK] «Під час зустрічі з послом Королівства Нідерланди Едуардом
    • Сьогодні, 20:45
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    Сторони обговорили співпрацю у торговельно-економічній сфері

    Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів трьох іноземних держав Королівства Нідерландів - Едуарда Хукса, Ліванської Республіки - Алі Дахера, Республіки Судан - Мохамеда Еіса Ісмаїла Дахаба. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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    Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану
    Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану
    Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану
    Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану
    Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану
    Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Нідерландів, Лівану та Судану

    «Під час зустрічі з послом Королівства Нідерланди Едуардом Хуксом було відзначено позитивні тенденції у торговельно-економічній та інвестиційній сфері. Співрозмовники обговорили взаємодію у питанні притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу МН17», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що було також відзначено необхідність підтримання тісного співробітництва в ООН, зокрема з урахуванням непостійного членства Нідерландів в Раді Безпеки ООН у 2018 році, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України у зв’язку з агресією Росії.

    У бесіді з послом Ліванської Республіки Порошенко обговорив перспективи розвитку подальшої взаємодії в торговельно-економічній сфері. Президент України наголосив, що Ліван є важливим торговельним партнером України у Близькосхідному регіоні, окремо відзначивши зростання на 25% українського експорту до цієї країни за останній рік.

    У ході розмови з послом Республіки Судан було наголошено на готовності проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами обох країн задля посилення двосторонньої співпраці у торговельно-економічній сфері.

    Петро Порошенко дипломатія Нідерланди посол
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