Порошенко призначив двох членів НКРЕКП

Вікторія Морозова та Вадим Таратун призначені членами НКРЕКП тимчасово

Президент України Петро Порошенко призначив Вікторію Морозову та Вадима Таратуна членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідні укази від 23 грудня (№428 та №429) оприлюднено на сайті глави держави. Зазначимо, що Вікторія Морозова та Вадим Тарун



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Засідання НКРЕКП. Архівне фото

Вікторія Морозова та Вадим Таратун призначені членами НКРЕКП тимчасово

Президент України Петро Порошенко призначив Вікторію Морозову та Вадима Таратуна членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідні укази від 23 грудня (№428 та №429) оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначимо, що Вікторія Морозова та Вадим Тарун призначені членами НКРЕКПтимчасово — до моменту обрання нових членів регулятора конкурсною комісією.

Передбачається, що за три місяці конкурсна комісія обере постійних членів НКРЕКП.

Нагадаємо, восени 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про незалежного регулятора у сфері електроенергії та комунальних послуг.

До кінця 2017 року були звільнені Юрій Голляк, Володимир Євдокимов, Борис Циганенко і Вікторія Морозова. Для ухвалення рішень потрібно чотири голоси, тоді як в НКРЕКП залишилося тільки двоє людей.

Так, після призначення членами НКРЕКП Вікторії Морозової та Вадима Таратуна регулятор знову здобув можливість ухвалювати рішення.

12 грудня Порошенко підписав закон, за яким тепер він призначатиме членів НКРЕКП.

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