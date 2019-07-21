Порошенко сказав, яка партія буде головним партнером «ЄС» у Раді



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Порошенко подякував українцям, які підтримали команду «Європейська солідарність»

«Ми державники і ніколи не будемо діяти за принципом «чим гірше, тим краще», - підкреслив лідер партії «Європейська солідарність»

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» заявив, що головним партнером у Раді вважає «найбільш ідейно близьку до нас партію «Голос».

Про це він сказав після оголошення екзитполів після закриття виборчих дільниць на дострокових виборах до Верховної Ради.

«Поза формальним розподілом на владу та опозицію, ми готові до стратегічної та ситуативної співпраці з усіма, хто підтримуватиме курс на вступ до ЄС та НАТО. Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку до нас партію «Голос», якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзитполів. Ми державники і ніколи не будемо діяти за принципом «чим гірше, тим краще». Пропоную негайно стишити емоції виборчої кампанії і об’єднатися насамперед на європейській та євроатлантичній платформі», - заявив Порошенко.

Він подякував українцям, які підтримали команду «Європейська солідарність».

«Дякую моїй сильній команді. Нам з вами – боротися за Україну. Нам з вами зупиняти російський реванш. Нам з вами – забезпечувати незворотність курсу України на членство в Євросоюзі та НАТО. Це – наші стратегічні завдання», - підкреслив лідер партії «Європейська солідарність».

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.