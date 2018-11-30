Начальник «Лефортово» підтвердив, що українські моряки там – Денісова



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В якій саме лікарні перебувають поранені українські моряки, начальник московського СІЗО не повідомив

Начальник московського СІЗО-2 «Лефортово» та представник Консульської служби МЗС України провели телефонну розмову, в ході якої російська сторона підтвердила інформацію про перебування у російському СІЗО 21 українського моряка.

Про це 30 листопада повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

«Начальник СІЗО-2 «Лефортово» у телефонній розмові з представником Консульської служби МЗС України підтвердив інформацію про те, що 21 український військовополонений на цей час знаходиться у «Лефортово» і ще троє – у лікарні», - написала омбудсмен.

Водночас Денісова зауважила, що в якій саме лікарні перебувають поранені українські моряки, начальник московського СІЗО не повідомив.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.