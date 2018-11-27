Українська прокуратура Криму заявила, що захоплені Росією моряки є військовополоненими



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Українські катери «Нікополь» та «Бердянськ» і рейдовий буксир «Яни Капу», які захопила РФ

Прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов зазначив, що українські моряки підпадають під дію Третьої Женевської конвенції

Прокуратура АР Крим розпочала досудове розслідування за фактом порушення окупаційною владою законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України) стосовно військовополонених моряків ВМС України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Представники так званих правоохоронних органів держави-окупанта порушили право військовополонених – членів екіпажу катерів ВМС ЗС України «Бердянськ», «Нікополь» та рейдового буксира «Яни Капу», взятих у полон 25.11.2018 у Чорному морі, на неупереджене та нормальне судочинство, що є серйозним порушенням законів та звичаїв війни, згідно з ст. 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, шляхом вчинення дій, спрямованих на притягнення останніх до кримінальної відповідальності за злочин, який вони не вчиняли, а саме «незаконний перетин державного кордону РФ», оскільки відповідно до ч. 1 ст. 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства та відповідно до ст. 38 Конвенції ООН з морського права – правом транзитного проходу через протоку», - заявили в прокуратурі.

У свою чергу прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов зазначив, що українські моряки, захоплені в полон, мають статус військовополонених та підпадають під дію Третьої Женевської конвенції.

«Відтак, Росія зобов’язана дотримуватись відповідних норм міжнародного гуманітарного права при поводженні з українськими моряками. Україні, зі свого боку, вкрай важливо застосовувати ці норми для більш ефективного захисту наших громадян, що опинилися в полоні», - сказав Мамедов.

Як відомо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував на два місяці чотирьох українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід». Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.