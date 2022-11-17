Хто саме закрив йому в'їзд до ЄС, Кирило не пояснив

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило під час зустрічі з Католікосом-Патріархом Асирійської Церкви Сходу Мар Авой III заявив, що йому закрили в'їзд до Євросоюзу. Про це повідомив у середу сайт патріархії.

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«Ухвалено безпрецедентне рішення: не пускати патріарха на територію Євросоюзу. Такого навіть під час холодної війни не було», – поскаржився Кирило.

Хто саме закрив йому в'їзд до ЄС, Кирило не пояснив. Саме це рішення він пов'язав із нещодавньою пленарною асамблеєю Всесвітньої ради церков у німецькому місті Карлсруе.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму виступі на ній 31 серпня різко критикував РПЦ, звинувативши її в підтримці війни в Україні.

Патріарх РПЦ Кирило вигадав нову суть кривавої війни проти України. Кирило Гундяєв намагається переконати росіян у важливості війни проти України з точки зору віри і релігії.

Нагадаємо, 25 вересня патріарх Кирило на традиційній недільній проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.