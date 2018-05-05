Порошенко: Україна більше не довіряє Росії

Україна не очікує нових пропозицій задля врегулювання ситуації на Донбасі від Путіна, - президент

Президент закликав Росію повернутися до цивілізованого діалогу Україна більше не довіряє Російській Федерації. Про це президент Петро Порошенко заявив у інтерв’ю німецькому виданню Focus, передає прес-служба президента. За словами президента, Україна не очікує нових пропозицій задля врегулювання ситуації на Донбасі від президента Росії



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Петро Порошенко

Україна не очікує нових пропозицій задля врегулювання ситуації на Донбасі від Путіна, - президент

Президент закликав Росію повернутися до цивілізованого діалогу Україна більше не довіряє Російській Федерації. Про це президент Петро Порошенко заявив у інтерв’ю німецькому виданню Focus, передає прес-служба президента.

За словами президента, Україна не очікує нових пропозицій задля врегулювання ситуації на Донбасі від президента Росії Володимира Путіна після його переобрання на посаду.

«Якщо Путін постійно обіцяє речі, яких не виконує, навіщо чекати на нову пропозицію?», - зазначив Порошенко. За словами президента, Україна точно не використає ракетні системи «Джейвелін» для нападу на Росію, але буде користуватися будь-якою можливістю задля власного захисту.

«Росія, ми нічого неправильного від вас не вимагаємо, але поверніться до цивілізованого діалогу і відведіть свої війська», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, у інтерв’ю Порошенко також повідомив, що він сподівається на появу Антикорупційного суду вже у цьому місяці.