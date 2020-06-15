Суд про держзраду Януковича: Порошенко обурився намаганням захистити РФ від відповідальності



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Спроба не визнавати російську агресію, яка звучить у залі Київського апеляційного суду, є антидержавною і антиконституційною, - Порошенко Скріншот з відеозапису

Петро Порошенко повідомив, що коли прибув до Криму, то бачив російські війська, мав інформацію про їх присутність на аеродромі у Сімферополі, про десантні кораблі з Новоросійська

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду Януковича обурився намаганням стороні захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.

«Спроба не визнавати російську агресію, яка звучить у залі Київського апеляційного суду, є антидержавною і антиконституційною. Протягом усіх 5 років на усіх міжнародних майданчиках був визнаний факт російської агресії у Криму, яка почалася 20 лютого 2014 року. Захоплення Криму де-факто було закінчено 27-28 лютого. Я особисто свідчу про те, що Крим був захоплений російськими військами під час мого візиту», - наголосив Порошенко.

«Наголошую, що за втрату території України, яку весь світ і міжнародне право кваліфікує як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під усі визначення міжнародного права, і я би просив Високий Суд використовувати саме цю термінологію, а не «втрата території», відповідає за це колишній президент Янукович, який легітимізував анексію», - зазначив Порошенко.

Він повідомив, що коли прибув до Криму, то особисто бачив російські війська, мав інформацію про їх присутність на аеродромі у Сімферополі, про десантні кораблі з Новоросійська.

«Якщо ви проаналізуєте інформацію, яка стала публічною, про перехоплення розмов керівництва РФ, вони давали чіткі вказівки про атаки на мене та недопуску до Сімферополя. І всебічно мені перешкоджали. Та мене це не зупинило, і я провів усі необхідні зустрічі у Криму. До речі, я був єдиним, який приїхав із цією місією. Коли я повернувся до України, вніс пропозиції негайно організувати консультативну групу, у якій представники Верховної Ради Криму взяти участь не змогли, бо Крим уже знаходився під окупацією», - нагадав Петро Порошенко.

Порошенко також суд звернути увагу, що у той час уже було здійснено вбивство активіста кримського татарина під час масових акцій, що були організовані окупаційною владою. Крим уже перетворився на окуповану і анексовану територію.

«Рішення президента Януковича звернутися до президента РФ Путіна всупереч Конституції із запрошенням іноземних військ на територію України і здійснення агресії зробило його злочинцем. Злочин Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представником російської влади було продемонстровано лист, яким Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію в Криму», - нагадав Петро Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, Порошенка допитували в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.