Справа про держзраду Януковича: свідчення Петра Порошенка (трансляція)



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Петро Порошенко дає свідчення в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Януковича у справі про його держзраду Скріншот з відеозапису

Під судом перед свідченнями Порошенка у справі про держзраду Януковича влаштували акцію

Під київським Апеляційним судом у понеділок, 15 червня, прихильники п'ятого президента України, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка влаштували акцію. Про це з місця події повідомляє кореспондент «5 каналу» Петро Троць.

Наразі Порошенка допитують в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.

Свідчення даватиме також колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання. Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.

До слова, «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру, повідомляв, що колишній президент України Віктор Янукович, який переховується у Росії, програв суд ексгенпрокурору Юрію Луценку, захищаючи свою честь, гідність та ділову репутацію.

Нагадаємо, на початку травня 20202 року Печерський районний суд Києва обрав Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці у справі про узурпацію влади.