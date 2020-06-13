Вибіркове правосуддя та політична помста: Андерс Фог Расмуссен про справу Порошенка



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«Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена» - Колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

«Обвинувачення, які були висунуті Порошенку, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя» – Расмуссен

Колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що звинувачення, які були висунуті п’ятому президенту України Петру Порошенку, мають ознаки вибіркового правосуддя та політичного переслідування. Про це він пише на своїй сторінці у Твіттері.

«Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку на цьому тижні, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти. Це частина минулого України, а не її майбутнього», – пише Расмуссен.

Nobody is above the law and justice must be done. But this week's charges against former Ukrainian President @poroshenko have a worrying tinge of the selective justice and political retribution that belong to #Ukraine's past, not its future. — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) June 13, 2020

Як відомо, низка впливових світових політиків застерегла президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більд, президент Європйської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Дерджепу США з питань України Курт Волкер, екс-посол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

Також була оприлюднена спеціальна заява, яку підписали Голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова Делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та Віце-голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні має дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.

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