Вибіркове правосуддя та політична помста: Андерс Фог Расмуссен про справу Порошенка

«Обвинувачення, які були висунуті Порошенку, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя» – Расмуссен

Колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що звинувачення, які були висунуті п’ятому президенту України Петру Порошенку, мають ознаки вибіркового правосуддя та політичного переслідування. Про це він пише на своїй сторінці у Твіттері.

«Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку на цьому тижні, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти. Це частина минулого України, а не її майбутнього», – пише Расмуссен.

Nobody is above the law and justice must be done. But this week's charges against former Ukrainian President @poroshenko have a worrying tinge of the selective justice and political retribution that belong to #Ukraine's past, not its future.