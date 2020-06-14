Колишні політв’язні, громадські діячі та науковці закликали Зеленського зупинити політичні переслідування Порошенка
«Не повертайте Україну у часи Януковича» – звернення
Ганебне шоу, влаштоване навколо начебто «вручення підозри» п’ятому президенту України, лідеру партії «Європейська Солідарність» Петру Порошенку, не робить честі владі і повертає країну в часи Януковича.
Про це йдеться у зверненні до президента Володимира Зеленського, яке підписали відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму, яке опублікував у Facebook Йосип Зісельс.
Вони закликають Зеленського припинити політичні переслідування, натомість спрямувати зусилля на консолідацію суспільства у протидії російській агресії.
Президенту України В.О. Зеленському
Шановний Володимире Олександровичу! Звернутись із цим листом нас спонукали останні події, які повертають нашу державу у часи Януковича. Сваволя, вибіркове правосуддя, політичні переслідування після Революції Гідності мали назавжди полишити Україну.
Ми обурені діями ДБР та ОГПУ, які повертають ці огидні явища в українську дійсність. Це – ознаки формування в Україні поліцейської держави.
Ганебне, незаконне, непрофесійне шоу, влаштоване навколо начебто «вручення підозри» п’ятому Президенту України, народному депутату Україну Петру Порошенку не робить честі владі. Воно значно погіршує імідж нашої країни у світі. Такі дії дискредитують саму правоохоронну систему, руйнують і без того невисоку довіру до неї. Суспільству посилається небезпечний сигнал: «органам» закон не писаний. А отже, завтра будь-чиї права можуть розтоптати – було би політичне замовлення.
Із великим сумом маємо констатувати, що в Україну повернулись репресії проти політичних опонентів. Обурливо, що основним об’єктом цих репресій став Петро Порошенко – людина, зусиллями якої Україна змогла вистояти у протистоянні з Росією у найтяжчі роки.
Маємо нагадати, що першопочатково всі ці справи були ініційовані членами колишньої команди Януковича. Вони суголосні меседжам ворожої російської пропаганди. І саме ці ініціативи радо підтримала і вкрай топорно намагається реалізувати команда нинішнього Президента України.
І найголовніше, що всі ці незаконні дії ослаблюють позицію України на міжнародній арені. Бо Петро Порошенко уособлював для світу рішучий опір російській збройні агресії. А що уособлює на цьому фоні команда Зеленського, переслідуючи Порошенка? Зокрема, за похід українських кораблів українськими територіальними водами? За початок контрнаступу проти сил агресора, що вторглися в Україну? За призначення у силових структурах, для підвищення їхньої ефективності?
Фактично, ці та інші справи, цілком за російськими лекалами, спрямовані на визнання злочинними будь-яких дій, спрямованих на захист України: контрнаступ проти сил агресора, використання Військово-морських сил для посилення захисту української території, призначення у силових структурах.
Звинувачення Президента України за видання указу про кадрове призначення у Службу зовнішньої розвідки України виглядають вкрай дивно, – адже це його конституційні повноваження. Крім іншого, це може поставити під сумнів будь-які кадрові рішення, які ухвалює як нинішній, так і майбутні очільники держави. Це – небезпечний прецедент.
Наголошуємо: збудувати державу справедливості, виконати обіцянки перед народом, на «юридичному треші» нікому ще не вдавалось. Як і не вдасться заховатися за ним від питань суспільства щодо неефективної політики всередині країни і послабленням України на міжнародній арені. Не варто наслідувати приклад Януковича. Він призводить до руйнівних наслідків, і в першу чергу для влади.
Найкраще, що може зробити нинішня владна команда – це припинити політичні переслідування і зосередитись на об’єднанні українського суспільства у протидії російській агресії, почати займатись відстоюванням інтересів України на міжнародній арені та покращенням рівня життя людей в Україні.
- Йосиф Зісельс, колишній політв’язень, Ініціативна група «Першого грудня».
- Юрій Щербак, письменник, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
- Костянтин Сігов, філософ та громадський діяч, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА.
- Ігор Козловський, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, учасник ініціативної групи «Першого грудня», в’язень сумління т.зв.«ДНР».
- Олексій Панич, філософ, перекладач, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу.
- Євген Бистрицький, філософ.
- Леонід Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА, головний редактор видавництва «Дух і Літера».
- Сергій Квіт, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», міністр освіти і науки України (2014-2016).
- Микола Горбаль, колишній політв’язень, поет.
- Генадій Боряк, історик, заступник директора Інституту історії НАНУ.
- Тарас Возняк, головний редактор часопису «Ї».
- Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця.
- Мирослав Маринович, колишній політв’язень, учасник Ініціативної групи «Першого грудня».
- Сергій Висоцький, Рух Опору Капітуляції.
- Андрій Левус, Рух Опору Капітуляції.
- Мирослав Гай, Рух Опору Капітуляції.
- Андрій Павлишин, історик, перекладач, публіцист
- Ярослав Яцків, головуючий ІГ «Першого грудня».
- Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту
- Ігор Юхновський, академік НАНУ, герой України, учасник Ініціативної групи «Першого грудня».
- Сергій Рябченко, професор, член-кореспондент НАН України».