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    Порошенко відреагував на блокування телеканалу NewsOne

    Дії активістів є реакцією на бездіяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору
    Президент України Петро Порошенко заявив, що будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи ситуацію із блокуванням телеканалу NewsOne. «Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни–агресора проти України,
    • Сьогодні, 12:52
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    <span>Блокування телеканалу NewsOne</span>
    Фото: Уніан
    Блокування телеканалу NewsOne

    Дії активістів є реакцією на бездіяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору

    Президент України Петро Порошенко заявив, що будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи ситуацію із блокуванням телеканалу NewsOne.

    «Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни–агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції гідності», - зазначив Порошенко.

    Він додав, що часом такі дії активістів є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати.

    Порошенко вважає, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору.

    Нагадаємо, у неділю телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі. 

    Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

    На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.

    Ввечері активісти розпалили багаття і почали облаштовувати свій побут під будівлею офісу NewsOne. Вони вимагають від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва покаятися за «сепаратистські висловлювання», а від телеканалу змінити політику, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська».

    Журналісти телеканалу NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію з блокуванням каналу.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу NewsОne. 

    Поліція не виявила правопорушень у діях групи осіб, яка заблокувала будівлю телеканалу NewsOne.

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