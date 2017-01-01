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    Аваков закликав припинити блокування телеканалу NewsОne

    Міністр також закликав власників телеканалу припинити провокувати людей
    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу NewsОne. Про це він написав у Twitter у понеділок вранці. «Звертаюся до протестувальників: блокування NewsOne потрібно припинити – не варто з негідників робити страждальців», – написав Аваков, зазначивши, що
    • Сьогодні, 10:17
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    Блокування телеканалу&nbsp;NewsОne
    Блокування телеканалу NewsОne

    Міністр також закликав власників телеканалу припинити провокувати людей

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу NewsОne. Про це він написав у Twitter у понеділок вранці.

    «Звертаюся до протестувальників: блокування NewsOne потрібно припинити – не варто з негідників робити страждальців», – написав Аваков, зазначивши, що «Мураєв мерзотник і провокатор».

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    При цьому Аваков вважає, що «власникам і редакторам каналу варто припинити провокувати людей».

    Він зазначив, що Нацполіція ухвалить рішення щодо ситуації в межах компетенції.

    Нагадаємо, у неділю телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі. 

    Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

    На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.

    Ввечері активісти розпалили багаття і почали облаштовувати свій побут під будівлею офісу NewsOne. Вони вимагають від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва покаятися за «сепаратистські висловлювання», а від телеканалу змінити політику, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська».

    Журналісти телеканалу NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію з блокуванням каналу.

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