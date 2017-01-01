Аваков закликав припинити блокування телеканалу NewsОne

Міністр також закликав власників телеканалу припинити провокувати людей

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу NewsОne. Про це він написав у Twitter у понеділок вранці. «Звертаюся до протестувальників: блокування NewsOne потрібно припинити – не варто з негідників робити страждальців», – написав Аваков, зазначивши, що



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Блокування телеканалу NewsОne

Міністр також закликав власників телеканалу припинити провокувати людей

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу NewsОne. Про це він написав у Twitter у понеділок вранці.

«Звертаюся до протестувальників: блокування NewsOne потрібно припинити – не варто з негідників робити страждальців», – написав Аваков, зазначивши, що «Мураєв мерзотник і провокатор».

При цьому Аваков вважає, що «власникам і редакторам каналу варто припинити провокувати людей».

Він зазначив, що Нацполіція ухвалить рішення щодо ситуації в межах компетенції.

1. Мураев мерзавец и провокатор.

2. Обращаюсь к протестующим - Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев.

3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей.

4. Нацполиция примет решение по 1-3 в пределах компетенции. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 грудня 2017 р.

Нагадаємо, у неділю телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі.

Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.

Ввечері активісти розпалили багаття і почали облаштовувати свій побут під будівлею офісу NewsOne. Вони вимагають від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва покаятися за «сепаратистські висловлювання», а від телеканалу змінити політику, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська».

Журналісти телеканалу NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію з блокуванням каналу.