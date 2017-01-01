Аваков закликав припинити блокування телеканалу NewsОne
- Сьогодні, 10:17
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Міністр також закликав власників телеканалу припинити провокувати людей
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав протестувальників припинити блокування телеканалу NewsОne. Про це він написав у Twitter у понеділок вранці.
«Звертаюся до протестувальників: блокування NewsOne потрібно припинити – не варто з негідників робити страждальців», – написав Аваков, зазначивши, що «Мураєв мерзотник і провокатор».
При цьому Аваков вважає, що «власникам і редакторам каналу варто припинити провокувати людей».
Він зазначив, що Нацполіція ухвалить рішення щодо ситуації в межах компетенції.
1. Мураев мерзавец и провокатор.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 грудня 2017 р.
2. Обращаюсь к протестующим - Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев.
3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей.
4. Нацполиция примет решение по 1-3 в пределах компетенции.
Нагадаємо, у неділю телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі.
Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.
На блокування каналу відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.
Ввечері активісти розпалили багаття і почали облаштовувати свій побут під будівлею офісу NewsOne. Вони вимагають від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва покаятися за «сепаратистські висловлювання», а від телеканалу змінити політику, щоб вона була «не прокремлівська, не ватна, а патріотична українська».
Журналісти телеканалу NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію з блокуванням каналу.