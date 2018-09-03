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    Порошенко виступає за реформування ООН

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    Петро&nbsp;<span>Порошенко на Генасамблеї ООН</span> - Порошенко виступає за реформування ООН
    Петро Порошенко на Генасамблеї ООН

    Глава держави під час виступу на Генасамблеї запропонує стратегію зі зміни функцій ООН

    Президент України Петро Порошенко має намір розповісти на Генасамблеї про своє бачення стратегії зі зміни функцій ООН. Про це він повідомив в ході дискусійного клубу в ліцеї «Наукова зміна» в Києві у понеділок, 3 серпня.

    «Я як президент України рівно через три тижні їду на засідання Генеральної асамблеї ООН, і буду представляти у своєму виступі Україну, аналіз поточної ситуації, стратегію розвитку та бачення змін ролі, функцій і місця ООН», - сказав Порошенко.

    Також президент пояснив, чому відмовився від введення військового стану

    Раніше стало відомо, що Петро Порошенко виступить на засіданні Генеральної асамблеї ООН 26 вересня. 
    Президент України доручив готувати нову резолюцію щодо окупованого Криму.

     

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