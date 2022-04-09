Порошенко закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України

«Дуже позитивні сигнали надходять щодо «Плану Маршалла» з боку наших західних партнерів», – Порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 закликав французів слідом за Сенатом США ухвалити Акт про ленд-ліз для України.

«Дуже вдячний сенаторам Сполучених Штатів, глибоко вдячний адміністрації США та лідерству президента Байдена. Таким чином імплементується один з тих пунктів, які були ще три тижні тому презентовані мною у так званому «Плані пʼяти критичних кроків», – нагадав Порошенко.

Як відомо, план Порошенка окрім ленд-лізу також включає надання засобів для контролю над небом та відкриття «другого фронту» включно із пекельними санкціями і нафтовим ембарго. Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити «Список Бучі» за прикладом «Списку Магнітського».

Інші пункти плану – європейська перспектива для України та «План Маршалла».

«Дуже позитивні сигнали надходять щодо «Плану Маршалла» з боку наших західних партнерів», – повідомив п’ятий президент.

«Закликаю також французів: прошу, зробіть, як зробив Сенат Сполучених Штатів. Схваліть і ви окремий Акт про ленд-ліз, але з французького боку. Це зараз дуже важливо», – наголошує Порошенко.