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    Події в Україні

    Під Харковом ЗСУ знайшли яму з тілами російських військових (фото)

    Поки пропагандисти кричать, що росіяни &laquo;своїх не кидають&raquo;, факти свідчать про зворотне - Під Харковом ЗСУ знайшли яму з тілами російських військових (фото)
    Поки пропагандисти кричать, що росіяни «своїх не кидають», факти свідчать про зворотне
    фото: СтратКом ЗСУ

    Братську могилу виявили в селі Вільхівка

    У Вільхівці Харківського району бійці 92 бригади знайшли яму з трупами російських військових. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    «Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано. При «зачистці» села Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 механізованої бригади ЗСУ виявлено братську могилу окупантів»», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, для того, щоб уникнути паніки та протестів серед громадян Росії, тіла загиблих в Україні військовослужбовців привозять додому невеликими «партіями».

    Станом на сьогодні в Україні вже загинуло понад 19 тис. ворогів.

    Як відомо, приблизно 20% бойової потужності РФ вже знищено в Україні – Пентагон.

    Тим часом Червоний Хрест не збирається вивозити тіла росіян з України.

    Кілька днів тому Кремль визнав великі втрати у війні проти України.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Під Харковом ЗСУ знайшли яму з тілами російських військових (фото)