Прикордонники затримали липового російського генерала

Молдовський тік-токер хотів потрапити на територію нашої держави

Прикордонники затримали громадянина Молдови – поціновувача російського фашизму, який здійснював наругу над державним символом України. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Так, 8 квітня молдовський тік-токер хотів потрапити на територію нашої держави. У мобільному телефоні чоловіка правоохоронці виявили фото, на яких той позує у генеральській формі РФ, а також цілий архів, що свідчить про підтримку агресора.

З'ясувалося, що 49-річний молдованин полюбляє також викладати в інтернет відео з наругою над державним символом України.

Затриманого «генерала» передали колегам із Національної поліції України.За наругу над державними символами України йому загрожує позбавлення волі до трьох років.

Раніше українські прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи». Чоловік у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою, показав військовий квиток, у якому йшлось, що його «комісували через вагітність».

До слова, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото вдалося впізнати Руслана Євдокименко та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.







