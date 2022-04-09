Очільник Київщини показав, як розміновують передмістя столиці (відео)

Олександр Павлюк також попередив, що цивільним повертатися у Бучу, Ірпінь та Гостомель ще зарано

На Київщині продовжують розміновувати звільнені від російських загарбників території. Роботу вибухотехніків на відео показав голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.

За його словами, з початку робіт знешкоджено майже 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.

«Лише за вчора рятувальники знайшли та знешкодили 742 таких об‘єкти.Будь ласка, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. Як тільки зникне загроза і можна буде повертатися - ми одразу повідомимо»‚ – написав Павлюк.

Зазначимо, що всього у період з 3 по 8 квітня рятувальники очистили 127,09 га територій, обстежили 262 об’єктів інфраструктури та 70,325 км автомобільних доріг та перевірили 75 км ліній електропередач.

У результаті роботи вилучили та знешкодили 9 425 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вранці 9 квітня мешканці столиці чули вибухи, однак сирени не лунали.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, підстав для паніки немає.