Порошенко закликав Швецію підтримати введення миротворців ООН на Донбас
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Розсилка
Порошенко висловив надію на подальше зміцнення санкцій політики Європейського союзу проти РосіїПрезидент України Петро Порошенко провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, під час розмови сторони обговорили перспективи розміщення миротворців ООН в Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Порошенко високо оцінив незмінну позицію Швеції в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і висловив подяку за практичну допомогу шведської сторони в подоланні наслідків російської агресії і реалізації політики реформ в Україні.
Крім того, Порошенко висловив надію на подальше зміцнення санкцій політики Європейського союзу проти Росії, в тому числі так званого азовського пакета.
Також президент наголосив на важливості активізації зусиль з метою невідкладного звільнення українських політв’язнів, в тому числі українських моряків, з російських в’язниць.
Крім того, співрозмовники погодилися з необхідністю закріплення позитивних тенденцій у двосторонній торгівлі та інвестиційне співробітництво між країнами.
Раніше Порошенко запропонував відправити до окупованого Донбасу оціночну місію ООН для підготовки до введення миротворців.
Порошенко висловив впевненість, що розміщення миротворчого контингенту і виведення російських військ з ОРДЛО сприятимуть мирному врегулюванню конфлікту.
В кінці січня президент Петро Порошенко повідомив, що три постійних члени Ради Безпеки ООН – США, Британія і Франція – підтримують введення миротворців в ОРДЛО.