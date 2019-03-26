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    Порошенко закликав Швецію підтримати введення миротворців ООН на Донбас

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    Президент України провів телефонну бесіду з Прем&rsquo;єр-міністром Швеції - Порошенко закликав Швецію підтримати введення миротворців ООН на Донбас
    Президент України провів телефонну бесіду з Прем’єр-міністром Швеції

    Порошенко висловив надію на подальше зміцнення санкцій політики Європейського союзу проти Росії

    Президент України Петро Порошенко провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, під час розмови сторони обговорили перспективи розміщення миротворців ООН в Донбасі.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Порошенко високо оцінив незмінну позицію Швеції в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і висловив подяку за практичну допомогу шведської сторони в подоланні наслідків російської агресії і реалізації політики реформ в Україні.

    Крім того, Порошенко висловив надію на подальше зміцнення санкцій політики Європейського союзу проти Росії, в тому числі так званого азовського пакета.

    Також президент наголосив на важливості активізації зусиль з метою невідкладного звільнення українських політв’язнів, в тому числі українських моряків, з російських в’язниць.

    Крім того, співрозмовники погодилися з необхідністю закріплення позитивних тенденцій у двосторонній торгівлі та інвестиційне співробітництво між країнами.

    Раніше Порошенко запропонував відправити до окупованого Донбасу оціночну місію ООН для підготовки до введення миротворців.

    Порошенко висловив впевненість, що розміщення миротворчого контингенту і виведення російських військ з ОРДЛО сприятимуть мирному врегулюванню конфлікту.

    В кінці січня президент Петро Порошенко повідомив, що три постійних члени Ради Безпеки ООН – США, Британія і Франція – підтримують введення миротворців в ОРДЛО. 

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