Порошенко закликав Швецію підтримати введення миротворців ООН на Донбас



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Президент України провів телефонну бесіду з Прем’єр-міністром Швеції

Порошенко висловив надію на подальше зміцнення санкцій політики Європейського союзу проти Росії

Президент України Петро Порошенко провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, під час розмови сторони обговорили перспективи розміщення миротворців ООН в Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко високо оцінив незмінну позицію Швеції в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і висловив подяку за практичну допомогу шведської сторони в подоланні наслідків російської агресії і реалізації політики реформ в Україні.

Крім того, Порошенко висловив надію на подальше зміцнення санкцій політики Європейського союзу проти Росії, в тому числі так званого азовського пакета.

Також президент наголосив на важливості активізації зусиль з метою невідкладного звільнення українських політв’язнів, в тому числі українських моряків, з російських в’язниць.

Крім того, співрозмовники погодилися з необхідністю закріплення позитивних тенденцій у двосторонній торгівлі та інвестиційне співробітництво між країнами.

Раніше Порошенко запропонував відправити до окупованого Донбасу оціночну місію ООН для підготовки до введення миротворців.

Порошенко висловив впевненість, що розміщення миротворчого контингенту і виведення російських військ з ОРДЛО сприятимуть мирному врегулюванню конфлікту.

В кінці січня президент Петро Порошенко повідомив, що три постійних члени Ради Безпеки ООН – США, Британія і Франція – підтримують введення миротворців в ОРДЛО.