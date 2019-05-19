  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко закликав вшанувати хвилиною мовчання закатованих у «Биківнянських могилах»

    • Розсилка
    <span>За даними науковців, може йтися про 30-35 тисяч загиблих, які поховані у Биківнянському лісі. За деякими оцінками - до 100 тисяч</span> - Порошенко закликав вшанувати хвилиною мовчання закатованих у «Биківнянських могилах»
    За даними науковців, може йтися про 30-35 тисяч загиблих, які поховані у Биківнянському лісі. За деякими оцінками - до 100 тисяч
    Фото: bykivnya.org

    «У Биківнянському лісі покояться художник Михайло Бойчук, письменники Майк Йогансен і Михайль Семенко, митрополит Василь Липківський», - заявив Порошенко

    Президент Петро Порошенко у неділю, 19 травня, бере участь у церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

    «У Биківнянському лісі покояться художник Михайло Бойчук, письменники Майк Йогансен і Михайль Семенко, митрополит Василь Липківський та багато, багато інших відомих, і на жаль досі не встановлених особистостей. Вшануймо їхню пам'ять хвилиною мовчання», - заявив глава держави.

    Порошенко зазначив, що за даними науковців, може йтися про 30-35 тисяч загиблих, які поховані у Биківнянському лісі. За деякими оцінками - до 100 тисяч.

    «Спеціальні потреби» - так закамуфлювали більшовики мету виділення цієї земельної ділянки. Це рішення збереглося в архівах. Спеціальна потреба вбивати», - підкреслив президент.

    «Тут покояться тисячі й тисячі закатованих, вбитих невинних жертв. Яких розстрілювали і потай ховали. Намагаючись зробити так, щоб навіть місцеві мешканці нічого не знали про ці страшні злочини», - заявив Порошенко.

    Нагадаємо, в Україні у неділю, 19 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня.

    День пам'яті жертв політичних репресій встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.

    Точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб. Велику кількість із них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.

    Читайте також
    Петро Порошенко Биківнянські могили СРСР президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ