ЄС засудив застосування сили РФ в Азовському морі та пригрозив належно відповісти



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Федеріка Могеріні закликала РФ звільнити захоплені українські судна та екіпаж

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні засудила застосування сили російськими військовими у Керченській протоці та пригрозила належно відповісти.

Про це йдеться у заяві Могеріні щодо загострення напруження в Азовському морі, розміщеній на сайті Європейської Ради.

«ЄС висловлює крайню стурбованість щодо небезпечного збільшення напруження в Азовському морі та Керченській протоці в останні дні, яке призвело до захоплення Росією українських суден та їхнього екіпажу та відкриття вогню по ним, поранивши декількох українських військовослужбовців. Ми стривожені цим застосуванням сили Росією, що, на тлі посилення мілітаризації в районі, є неприйнятним», - наголосила Могеріні.

Європейський Союз сподівається, що Росія забезпечить безперешкодний прохід через Керченську протоку в Азовське море та з нього, відповідно до міжнародного права.

«Ми закликаємо всіх до граничної стриманості для негайної деескалації ситуації. У цьому контексті ми також наполегливо закликаємо Росію випустити взяті в полон судна, їх екіпаж та обладнання беззастережно і без затримок», — йдеться в заяві.

У ЄС знову наголосили, що незаконне приєднання Росією Кримського півострова 2014 року залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що «суттєво впливає на міжнародний правопорядок«, та засудили це порушення міжнародного права.

Європейський Союз заявив також про свою цілковиту підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Європейський Союз не визнає та не визнаватиме незаконну анексію Кримського півострова з боку Росії. Європейський Союз буде продовжувати уважно стежити за ситуацією та налаштований діяти належним чином, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами», — сказано в заяві.

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