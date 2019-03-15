В аеропорту Ужгорода сів перший з 2016 року літак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший пасажирський літак, що приземлився в аеропорті Ужгорода з 2016 року Фото Володимира Омеляна

Рейс зустрічав міністр інфраструктури України Володимир Омелян

В аеропорті Ужгорода вперше з літа 2016 року приземлився пасажирський літак. Роботу аеропорту було заморожено через відсутність дозволу на польоти від Словаччини, над територією якої закінчується злітна смуга.

«Доручення президента Петра Порошенка виконане, перший рейс до Ужгорода», — повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Зазначимо, що рейс здійснила українська авіакомпанія «Мотор-Січ». Вона здійснюватиме регулярні рейси з Києва до Ужгорода з пересадкою у Львові.

Нагадаємо, що 17 грудня 2018 року аеропорт Ужгорода отримав європейську сертифікацію та отримав право приймати літаки.

Зазначається, що аеропорт Ужгорода знаходиться біля кордону зі Словаччиною. Відтак, літаки, що прямують до чи з аеропорту, мають порушувати повітряний простір цієї країни. Сертифікація EASA дозволить літакам вільно використовувати небо Словаччини для здійснення польотів до Ужгорода.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що найближчим часом очікується відновлення сполучення аеропорту «Ужгород» з містом Київ.