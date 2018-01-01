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    Порошенко зібрав Раду нацбезпеки

    Перше в цьому році засідання #РНБО присвячене оборонному замовленню
    Президент України Петро Порошенко проводить засідання Ради національної безпеки й оборони. Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter. «Президент проводить засідання РНБО», - поінформував він. Перше в цьому році засідання РНБО присвячене оборонному замовленню.   Серед пріоритетів на 2018 рік
    • Сьогодні, 18:56
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    Перше в цьому році засідання #РНБО присвячене оборонному замовленню

    Президент України Петро Порошенко проводить засідання Ради національної безпеки й оборони.

    Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

    «Президент проводить засідання РНБО», - поінформував він.

    Перше в цьому році засідання РНБО присвячене оборонному замовленню.  

    Серед пріоритетів на 2018 рік збільшення кількості протитанкових комплексів у 4 рази, повідомив прес-секретар Порошенка.

     

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