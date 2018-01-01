Порошенко зібрав Раду нацбезпеки

Перше в цьому році засідання #РНБО присвячене оборонному замовленню

Президент України Петро Порошенко проводить засідання Ради національної безпеки й оборони. Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter. «Президент проводить засідання РНБО», - поінформував він. Перше в цьому році засідання РНБО присвячене оборонному замовленню. Серед пріоритетів на 2018 рік