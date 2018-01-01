Порошенко зібрав Раду нацбезпеки
- Сьогодні, 18:56
-
Розсилка
Перше в цьому році засідання #РНБО присвячене оборонному замовленню
Президент України Петро Порошенко проводить засідання Ради національної безпеки й оборони.
Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
«Президент проводить засідання РНБО», - поінформував він.
Перше в цьому році засідання РНБО присвячене оборонному замовленню.
Серед пріоритетів на 2018 рік збільшення кількості протитанкових комплексів у 4 рази, повідомив прес-секретар Порошенка.