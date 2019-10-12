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    Суд зобов’язав допитати Портнова і Трубу

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    Суд зобов’язав допитати Портнова і Трубу

    Мова йде про поширення конфіденційної інформації

    Шевченківський суд Києва прийняв ухвалу, яка зобов‘язує слідчих провести допити Андрія Портнова і директора ДБР Романа Трубу.

    Про це повідомляє в блозі адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя.

    Як зазначається, допит проводитиметься в рамках розслідування у кримінальному провадженні N42019000000001893 за фактами здійснення слідчими ДБР незаконного збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу, а також отримання з метою розголошення відомостей, що складають комерційну та банківську таємницю.

    Також ухвала передбачає проведення комп'ютерно-технічної експертизи певних публікацій на телеграм каналі «Portnov».

    суд арешт розслідування Роман Труба Андрій Портнов
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