Британська розвідка назвала три провальні операції «елітних» російських десантників

Так звані елітні підрозділи російської армії зазнали значних втрат

Росія не змогла ефективно використати свої елітні підрозділи повітряно-десантних сил (ВДВ) у війні проти України. Нездатність передбачити опір українців та самовпевненість російських командирів призвели до значних втрат серед десантників. Про це повідомляє британська розвідка при Міноборони.

За даними розвідки, ВДВ були зазнали декілька помітних тактичних невдач ще з самого початку вторгнення. Це стосується:

спроби наступу на Київ через аеродром у Гостомелі в березні;

зупинки руху на Ізюмському напрямку з квітня;

нещодавньої невдалої та вартісної переправи через Сіверський Донець.

російська доктрина передбачає, що ВДВ залучають на одні з найскладніших операцій. У складі цих сил приблизно 45 тисяч професійних солдатів-контрактників. Вони мають елітний статус та отримують додаткові виплати.

У розвідці кажуть, що російських елітних десантників в Україні використовували на місіях, які краще підходять для важкої бронетехніки. Тож елітні підрозділи зазнали значних втрат.

«Неоднозначні показники, ймовірно, показують стратегічне неправильне управління цим потенціалом (елітними десантниками – ред.) і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі», – йдеться у повідомленні.

Втрати елітних підрозділів у Великій Британії також пояснюють тим, що Росія не передбачила опір України. Розвідники вважають, що неправильне використання ВДВ у війні в Україні показує, як значні інвестиції Путіна в збройні сили упродовж 15 років призвели до незбалансованості загальних сил.

Раніше ми розповідали, як військові ліквідували підрозділ «елітних» псковських десантників.