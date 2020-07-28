Посол Дещиця озвучив простий рецепт україно-польського примирення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Дещиця: «Я переконаний в тому, що історією повинні фахово займатися історики...»

«Немає іншої формули, як пробачити одне одному те, що було», – дипломат

Україна та Польща мають більше уваги приділяти майбутньому, а не історичним протиріччям. Таке бачення двосторонніх стосунків озвучив Надзвичайний і Повноважний посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю «Главкому».

«Я переконаний в тому, що історією повинні фахово займатися історики. Бо якщо історією займаються політики, вони починають її пристосовувати до своїх політичних цілей. А трактувати ту чи іншу подію в історії можна з різних позицій. З точки зору сьогодення оцінювати те, що було навіть 30 років тому, дуже важко, не кажучи про те, що було 80 років тому. І тому між Україною та Польщею – немає іншої формули примирення та поєднання крім того, щоб пробачити одне одному те, що було, і спільно працювати над побудовою майбутнього», – вважає дипломат.

Також Дещиця наголошує, що «вбивство невинних мирних людей заслуговує на абсолютний осуд. «І ми засуджуємо насильство. Однак, Україна та Польща не зможуть йти вперед, якщо увесь час оглядатимуться в минуле і оцінюватимуть один одного за принципом, хто більше завинив», – запевнив посол.

Щодо готовності держав пробачати одна одній Дещиця говорить, що теперішня влада у Польщі будує свою історичну політику на принципі правди, яку потрібно визнавати. Тому варто говорити і про трагедії українців, і про трагедії поляків. Потрібно знімати напругу в оцінці історичного минулого – у цьому посол вбачає завдання політиків.

«Ми зробили перший крок, президент Зеленський минулого року виступив з ініціативою розблокувати проведення ексгумаційних пошукових робіт польськими спеціалістами, експертами польського Інституту національної пам’яті на території України. Адже потрібно відшукати і гідно поховати людей, які загинули чи були вбиті на території України. Ми також очікуємо від польської сторони відновлення меморіальної таблиці на легальній могилі на горі Монастир (відновлення надмогильної плити у Підкарпатському воєводстві на горі Монастир, де поховані понад 60 воїнів Української повстанської армії, які загинули у важкому бою 2-3 березня 1945 року з НКВС)», – розповідає Дещиця.

Раніше стало відомо, що у Польщі скасували термін давності за злочини часів комунізму

Читайте також: