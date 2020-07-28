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    Посол Дещиця озвучив простий рецепт україно-польського примирення

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    Андрій Дещиця:&nbsp;<span>&laquo;Я переконаний в тому, що історією повинні фахово займатися історики...&raquo;</span> - Посол Дещиця озвучив простий рецепт україно-польського примирення
    Андрій Дещиця: «Я переконаний в тому, що історією повинні фахово займатися історики...»

    «Немає іншої формули, як пробачити одне одному те, що було», – дипломат

    Україна та Польща мають більше уваги приділяти майбутньому, а не історичним протиріччям. Таке бачення двосторонніх стосунків озвучив Надзвичайний і Повноважний посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю «Главкому».

    «Я переконаний в тому, що історією повинні фахово займатися історики. Бо якщо історією займаються політики, вони починають її пристосовувати до своїх політичних цілей. А трактувати ту чи іншу подію в історії можна з різних позицій. З точки зору сьогодення оцінювати те, що було навіть 30 років тому, дуже важко, не кажучи про те, що було 80 років тому. І тому між Україною та Польщею – немає іншої формули примирення та поєднання крім того, щоб пробачити одне одному те, що було, і спільно працювати над побудовою майбутнього», –  вважає дипломат.

    Також Дещиця наголошує, що «вбивство невинних мирних людей заслуговує на абсолютний осуд. «І ми засуджуємо насильство. Однак, Україна та Польща не зможуть йти вперед, якщо увесь час оглядатимуться в минуле і оцінюватимуть один одного за принципом, хто більше завинив», –  запевнив посол. 

    Щодо готовності держав пробачати одна одній Дещиця говорить, що теперішня влада у Польщі будує свою історичну політику на принципі правди, яку потрібно визнавати. Тому варто говорити і про трагедії українців, і про трагедії поляків. Потрібно знімати напругу в оцінці історичного минулого – у цьому посол вбачає завдання політиків.

    «Ми зробили перший крок, президент Зеленський минулого року виступив з ініціативою розблокувати проведення ексгумаційних пошукових робіт польськими спеціалістами, експертами польського Інституту національної пам’яті на території України. Адже потрібно відшукати і гідно поховати людей, які загинули чи були вбиті на території України. Ми також очікуємо від польської сторони  відновлення меморіальної таблиці на легальній могилі на горі Монастир (відновлення надмогильної плити у Підкарпатському воєводстві на горі Монастир, де поховані понад 60 воїнів Української повстанської армії, які загинули у важкому бою 2-3 березня 1945 року з НКВС)», – розповідає Дещиця.

    Раніше стало відомо, що у Польщі скасували термін давності за злочини часів комунізму

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