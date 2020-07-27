Польща за перше півріччя цього року видала українцям на 44% менше віз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Польські консульства не видавали візи протягом трьох місяців під час закриття кордонів через коронавірус

Українські заробітчани отримали за перше півріччя цього року 270 360 віз

Польща у першому півріччі цього року видала громадянам України 270 360 віз - це на 44,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (484 377).

Про це повідомляє МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит «Укрінформу».

Як зазначається, Польща видала громадянам України 269 тис. 875 національних віз (типу D), що на 44% менше, ніж у першому півріччі 2019 року. Крім того, українці отримали 485 шенгенських віз (типу С), це на 77% менше, ніж роком раніше (2112).

Різке падіння видачі віз спостерігалося у другому кварталі, коли через локдаун у зв’язку з пандемією коронавірусу з 16 березня до 4 травня не працювали польські консульства та візові центри в Україні. На початку травня вони почали частково приймати анкети на видачу робочих віз для осіб, які прямували до Польщі на роботу в аграрному секторі та садівництві.

Загалом більшість українців, які зараз перетинають кордон на підставі робочих віз чи карт перебування, мусять проходити в Польщі 14-денний карантин. Його пом’якшений варіант можливий в аграрному секторі та садівництві, де допускається виконання робіт вже з першого дня після прибуття до Польщі, але з обмеженням у пересуванні поза місцями праці та мешкання.

Українці також мають змогу здати тест на коронавірус на десятий день перебування на карантині й отримати його результат наступного дня. Осіб, у яких підтверджено негативний результат, звільняють від подальшого карантину.

До відома, Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей з країни вивезли заробітчани.

До відома, у світі станом на 27 липня від коронавірусу і пов'язаних з ним захворювань вилікувалися 10 млн 051 тис. 644 людини. Найбільша кількість людей, що одужали у США, які є головним епіцентром пандемії (2,1 млн осіб). Далі йде Бразилія (1,6 млн), а тоді Індія (918 тисяч) і Росія (600 тисяч). Так, число випадків коронавірусу загалом станом на ранок понеділка сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні. У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019). А на четвертому місці – РФ (812 485). Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети.

Коронавірус в Україні

Всього 65656

Одужали 36122

Хворіють 27918

Померли 1616

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.