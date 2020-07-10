Польща планує відкрити в Холмі музей жертв «геноциду на Волині»



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У Польщі знову заговорили про Волинську трагедію

У Польщі хочуть відновити пам’ять «про злочин геноциду та його жертв»

Віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін оголосив у п’ятницю про плани створити в Холмі Інститут правди та примирення та Музей жертв «Волині».

Про це повідомляє «Європейська правда».

Відзначається, що оголошенням і публічним підписанням концепції створення двох нових інституцій уряд Польщі започаткував відзначення 77-ї річниці волинської трагедії.

«Єврейська нація змогла вшанувати пам'ять жертв геноциду та створити Інститут Яд Вашем, і ми також зобов'язані такою пам’яттю загиблим полякам та всім, хто постраждав на Волині», - заявив віцепрем’єр-міністр Польщі.

Він назвав це надзвичайно важливою історичною ініціативою, яка відновить пам’ять «про злочин геноциду та його жертв».

За словами Сасіна, у Холмі також вшанують українців, які рятували життя своїх сусідів чи польських членів їхніх родин.

«Це ініціатива 21 століття, яка зробить Холм центром історичної пам’яті про польські прикордонні райони», - заявив заступник польського прем’єра.

Він додав, що це буде спільна справа президента Анджея Дуди, уряду Польщі та органів місцевого самоврядування.

До слова, цього тижня у Польщі спалили хостел, де мешкали українські заробітчани.