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    У світі

    Польща планує відкрити в Холмі музей жертв «геноциду на Волині»

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    <p>У Польщі знову заговорили про Волинську трагедію</p> - Польща планує відкрити в Холмі музей жертв «геноциду на Волині»

    У Польщі знову заговорили про Волинську трагедію

    У Польщі хочуть відновити пам’ять «про злочин геноциду та його жертв»

    Віцепрем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін оголосив у п’ятницю про плани створити в Холмі Інститут правди та примирення та Музей жертв «Волині». 

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    Відзначається, що оголошенням і публічним підписанням концепції створення двох нових інституцій уряд Польщі започаткував відзначення 77-ї річниці волинської трагедії. 

    «Єврейська нація змогла вшанувати пам'ять жертв геноциду та створити Інститут Яд Вашем, і ми також зобов'язані такою пам’яттю загиблим полякам та всім, хто постраждав на Волині», - заявив віцепрем’єр-міністр Польщі.

    Він назвав це надзвичайно важливою історичною ініціативою, яка відновить пам’ять «про злочин геноциду та його жертв».

    За словами Сасіна, у Холмі також вшанують українців, які рятували життя своїх сусідів чи польських членів їхніх родин.

    «Це ініціатива 21 століття, яка зробить Холм центром історичної пам’яті про польські прикордонні райони», - заявив заступник польського прем’єра.

    Він додав, що це буде спільна справа президента Анджея Дуди, уряду Польщі та органів місцевого самоврядування.

    До слова, цього тижня у Польщі спалили хостел, де мешкали українські заробітчани.

    історія Польща Волинська трагедія музей Україна злочин
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