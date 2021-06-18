Що заважає зустрічі Орбана й Зеленського. Посол Угорщини назвав умови

«Сьогодні 100% угорських студентів і учнів шкіл вчать усі предмети угорською мовою»

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому затягується зустріч Віктора Орбана та Володимира Зеленського та пояснив, чи стабілізувалися відносини між Угорщиною та Україною.

«Наш міністр близько пів року тому сказав, що зустріч відбудеться, коли буде контент, тобто її наповнення. Лідери дійсно можуть зустрітися, але тоді, коли усі наші проблеми будуть позаду», – уточнив дипломат.

Іштван Ійдярто додав, що угорська позиція завжди полягала в тому, що слід зустрічатися, коли немає серйозних проблем. «Дати зустрічі поки немає. У нас є час до цієї зустрічі вирішити ті питання, які стоять на порядку денному. Як все буде розв’язано, така зустріч лідерів може дати нам усім більше перспектив для розвитку двосторонніх відносин», – підкреслив посол Угорщини в Україні.

Говорячи про зміст меморандуму, який готується до підписання двома лідерами, дипломат наголосив на тому, що поки документ є у вигляді проекту, його не варто обговорювати. «Його одноосібне обговорення буде неправильним вчинком по відношенню до нашого партнера – України. Є різні проєкти меморандуму. Зараз іде узгодження позицій. Можу лише зазначити, що у документі може бути написано, що ми співпрацюємо багато років, у нас гарні відносини і на майбутнє плануємо те і те. А можуть бути написані конкретніші речі, зокрема наші двосторонні проблеми, зазначивши наше спільне прагнення їх розв’язати», – акцентував увагу Іштван Ійдярто.

Він висловив сподівання, що було б логічно вписати у документ перспективи України щодо євроатлантичної інтеграції. «Також можна було б додати дуже практичні питання: про прикордонні пункти, побудову мосту, економічні, транспортні, екологічні питання», – резюмував дипломат.

Додамо, що в Офісі президента оприлюднили перелік країн, які є найбільш дружніми до України. Вражає, але у цьому списку опинилася лише одна країна, яка межує з нами.

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