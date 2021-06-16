Повернення послів та Україна в НАТО: Путін розповів, про що говорив з Байденом

Перше питання, яке поставили президенту РФ на пресконференції після зустрічі з Байденом, стосувалось України

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін обговорили Україну. Про це заявив на брифінгу Путін.

Перше питання, яке поставили президенту РФ на пресконференції після зустрічі з Байденом, стосувалось України.

«Тема України зачіпалася. Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати Мінські угоди», – заявив Путін.

Також глава Кремля також сказав, що у РФ тільки одне зобов'язання щодо України – сприяти реалізації Мінських угод. Якщо уряд України готовий почати їх реалізацію, то Росія піде цим шляхом.

«У нас зобов'язання по Україні тільки одне – сприяти реалізації Угоди, якщо вона готова до цього, то ми підемо цим шляхом без всякого сумніву», – заявив Путін.

Він також сказав, що під час переговорів з Байденом у Женеві зачепили питання вступу України в НАТО. Натомість російський президент вважає, що по питанню вступу України до НАТО «немає чого обговорювати».

Також сторони домовилися про те, що США та РФ повертають своїх послів до Москви і Вашингтона та посилять діалог на дипломатичному рівні.

«Що стосується повернення послів до місць своєї роботи до Москви, відповідно, американського посла, до Вашингтона – російського, ми домовилися про те, що це питання вирішене. Вони повертаються до місць своєї служби. Коли конкретно –це питання чисто технічного характеру», – зазначив Путін.

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося.

До слова, репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

Повідомлялося, що однією з тем переговорів Байдена і Путіна мало стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.