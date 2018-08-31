Посол Канади відвідав у лікарні Катерину Гандзюк



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Посол Канади Роман Ващук (праворуч) у лікарні

Посол Ващук заявив, що «таке варварське полювання на активістів - злочин проти гідності»

Посол Канади в Україні Роман Ващук відвідав у лікарні радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, на яку напали з кислотою.

Про це посол повідомив у Twitter.

Він назвав напад на активістку злочином проти гідності.

«Порозмовляв з нею і батьком. З обнадійливого: медична опіка й тверда воля Каті видужати. Не послам розслідувати #хтозамовив; для цього є численні правоохоронні органи. Таке варварське полювання на активістів - злочин проти гідності», - написав Ващук.

Він очікує, що усіх винних притягнуть до відповідальності, а активісти будуть у безпеці.

Минулого тижня стало відомо, що у Катерини Гандзюк, на яку вчинили напад з кислотою, погіршився стан здоров’я. Активісти просили для Гандзюк передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

Раніше в поліції заявили, що кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки.

Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.

Натомість батько постраждалої не впізнав жодного із заарештованих.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».