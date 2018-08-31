Посол Канади відвідав у лікарні Катерину Гандзюк
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Посол Канади Роман Ващук (праворуч) у лікарні
Посол Ващук заявив, що «таке варварське полювання на активістів - злочин проти гідності»
Посол Канади в Україні Роман Ващук відвідав у лікарні радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, на яку напали з кислотою.
Про це посол повідомив у Twitter.
Він назвав напад на активістку злочином проти гідності.
«Порозмовляв з нею і батьком. З обнадійливого: медична опіка й тверда воля Каті видужати. Не послам розслідувати #хтозамовив; для цього є численні правоохоронні органи. Таке варварське полювання на активістів - злочин проти гідності», - написав Ващук.
Він очікує, що усіх винних притягнуть до відповідальності, а активісти будуть у безпеці.
Минулого тижня стало відомо, що у Катерини Гандзюк, на яку вчинили напад з кислотою, погіршився стан здоров’я. Активісти просили для Гандзюк передати необхідні ліки, яких немає в Україні.
Раніше в поліції заявили, що кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки.
Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.
Натомість батько постраждалої не впізнав жодного із заарештованих.
Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.
Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.
Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».