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    Посол Канади відвідав у лікарні Катерину Гандзюк

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    <p>Посол Канади Роман Ващук (праворуч) у лікарні</p> - Посол Канади відвідав у лікарні Катерину Гандзюк

    Посол Канади Роман Ващук (праворуч) у лікарні

    Посол Ващук заявив, що «таке варварське полювання на активістів - злочин проти гідності»

    Посол Канади в Україні Роман Ващук відвідав у лікарні радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, на яку напали з кислотою.

    Про це посол повідомив у Twitter.

    Він назвав напад на активістку злочином проти гідності.

    «Порозмовляв з нею і батьком. З обнадійливого: медична опіка й тверда воля Каті видужати. Не послам розслідувати #хтозамовив; для цього є численні правоохоронні органи. Таке варварське полювання на активістів - злочин проти гідності», - написав Ващук.

    Він очікує, що усіх винних притягнуть до відповідальності, а активісти будуть у безпеці.

    Минулого тижня стало відомо, що у Катерини Гандзюк, на яку вчинили напад з кислотою, погіршився стан здоров’я. Активісти просили для Гандзюк передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

    Раніше в поліції заявили, що кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.

    Натомість батько постраждалої не впізнав жодного із заарештованих.

    Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. 

    Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. 

    Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».

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