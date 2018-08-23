Кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки



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Facebook В’ячеслава Аброськіна

За словами Аброськіна, керував групою зловмисників 41-річний колишній учасник АТО

П’ятий підозрюваний у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, якого суд арештував 23 серпня, під час скоєння злочину отримав значний опік свого тіла.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

«Це молода 23-річна людина, мешканець Житомирської області, який з перших днів війни на сході став на захист держави. Дуже прикро, що цього хлопця, як і трьох інших патріотично налаштованих, використала для скоєння жахливого злочину та людина, яка під час військових дій була для них командиром, якій вони повністю довіряли свої життя», - написав Аброськін.

За його словами, керував групою зловмисників 41-річний мешканець Херсонської області, колишній учасник АТО, який останній час займався громадською діяльністю та є засновником місцевої організації учасників АТО.

«Він використав свій авторитет та задіяв для скоєння злочину своїх молодших бойових побратимів, мешканців Житомирської та Хмельницької областей. Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи продовжуються, роль кожного учасника цієї групи буде встановлена в ході проведення повного розслідування», - зазначив Аброськін.

Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».