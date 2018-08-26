  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стан Катерини Гандзюк погіршився, вона потребує ліків з-за кордону

    • Розсилка
    Катерина Гандзюк - Стан Катерини Гандзюк погіршився, вона потребує ліків з-за кордону
    Катерина Гандзюк

    Для Гандзюк просять передати необхідні ліки, яких немає в Україні

    У радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, на яку вчинили напад з кислотою, погіршився стан здоров’я.

    Про це повідомляється у Facebook-спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?», яку створили друзі Катерини, активісти й журналісти. Також інформацію про її стан «Громадському» підтвердила й адвокатка Гандзюк Євгенія Закревська.

    Для Гандзюк просять передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

    «Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому, придбати їх можна тільки за кордоном», - йдеться у повідомленні.

    Активісти простять в найближчі два дні передати до Києва з будь-якої країни світу препарат під назвою Zerbaxa.

    «Кошти на придбання препарату є. Ліки потрібно тільки купити і передати до Києва», - зазначається у дописі.

    Раніше в поліції заявили, що кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.

    Натомість батько постраждалої не впізнав жодного із заарештованих.

    Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. 

    Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. 

    Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».

    Читайте також
    здоров'я активісти Херсон ліки Катерина Гандзюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ