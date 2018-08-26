Стан Катерини Гандзюк погіршився, вона потребує ліків з-за кордону



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Катерина Гандзюк

Для Гандзюк просять передати необхідні ліки, яких немає в Україні

У радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, на яку вчинили напад з кислотою, погіршився стан здоров’я.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?», яку створили друзі Катерини, активісти й журналісти. Також інформацію про її стан «Громадському» підтвердила й адвокатка Гандзюк Євгенія Закревська.

Для Гандзюк просять передати необхідні ліки, яких немає в Україні.

«Досвіду лікування опіків такого масштабу немає не тільки в нашій країні, але і в будь-яких інших державах, тому доводиться вдаватися до новітніх препаратів, які не встигли пройти сертифікацію в нашій країні, а тому, придбати їх можна тільки за кордоном», - йдеться у повідомленні.

Активісти простять в найближчі два дні передати до Києва з будь-якої країни світу препарат під назвою Zerbaxa.

«Кошти на придбання препарату є. Ліки потрібно тільки купити і передати до Києва», - зазначається у дописі.

Раніше в поліції заявили, що кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки.

Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.

Натомість батько постраждалої не впізнав жодного із заарештованих.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».